هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قولها إن مركز الزلزال على بعد 39 كيلومتراً من مدينة آرين شهر و55 كيلومتراً من مدينة سه قلعة و 58 كيلومتراً من مدينة قاين.

بدوره قال المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة خراسان الجنوبية أبوالحسن ميرجليلي: لم تصلنا أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال مشيراً إلى إرسال 4 فرق تقييم لدراسة الأوضاع في المنطقة.