إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في الجزائر بنسبة مشاركة نحو 36 بالمئة

الجزائر-سانا

أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر الليلة بنسبة مشاركة بلغت نحو 36 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قوله في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8517919 ناخبا أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 97ر35 بالمئة بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8154226 ناخباً أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 39ر34 بالمئة.

وأكد شرفي أن الانتخابات جرت في ظروف عادية ولم تسجل خروقات من قبل الناخبين باستثناء حالة واحدة تم عرضها على القضاء للفصل فيها.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعرب لدى إدلائه بصوته عن تفاؤله بارتفاع الإقبال مقارنة بالانتخابات النيابية معتبراً أن الهدف من هذه الانتخابات هو الوصول إلى مؤسسات شرعية.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت في وقت سابق اليوم قراراً يسمح لمندوبيها المحليين بتمديد توقيت غلق مكاتب التصويت في بعض أو كل البلديات إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بغية تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.