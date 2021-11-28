بايرن ميونخ يحطم رقماً قياسياً عمره 44 عاماً

برلين-سانا

وصل فريق بايرن ميونيخ إلى الهدف 102 في الدوري الألماني الممتاز منذ بداية العام الجاري وهو أكبر عدد من الأهداف المسجلة لفريق في المسابقة على مدار عام ميلادي.

ووفق شبكة أوبتا للإحصائيات فإن الدولي الألماني ليروي ساني نجح في صيد شباك فريق أرمينيا بيليفيلد الضيف من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا اليوم في الجولة الـ 13 من البطولة ليقود فريقه للفوز 1- صفر محطماً بذلك الرقم القياسي السابق لفريق كولن الذي تحقق عام 1977 بتسجيله 101 هدفاً في البوندسليغا.

وكان بايرن حقق أفضل سجل تهديفي له عام 1972 بإحرازه 99 هدفاً في الدوري الألماني قبل أن يتجاوزه هذا العام بعدما كان على مقربة منه في 2019 بتسجيله 98 هدفاً.