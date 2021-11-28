سان جيرمان يفتقد أربعة من نجومه أمام سانت إيتيان

باريس-سانا

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غياب أربعة من نجومه عن مواجهة سانت إيتيان ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وأكد النادي الباريسي في بيان اليوم أن الدولي الإيطالي ماركو فيراتي تعرض لإصابة عضلية في مران الفريق وسيشارك مجدداً في التدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح النادي أن أندير هيريرا تم استبداله في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي بسبب آلام عضلية بالإضافة إلى الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي يعاني من إصابة بالركبة اليسرى في حين سيفتقد الفريق لخدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب شعوره بإجهاد عضلي أثناء المران.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 37 نقطة.