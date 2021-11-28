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وقفة في جنين تضامنا مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

2021-11-27

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية مساء اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة “وفا” الفلسطينية رفع المشاركون في الوقفة الإعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى المضربين عن الطعام الذين يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة ولافتات تطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى واسترداد جثامين الشهداء التي يعد احتجازها جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وبينما يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى لا يزال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني يواجهون ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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