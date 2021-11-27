بوروسيا دورتموند يتصدر مؤقتاً الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وتقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق لاعبه فوتر فيغورست في الدقيقة الثانية لكن إيمري تشان أدرك التعادل لبوروسيا دورتموند في الدقيقة الـ 35 من ضربة جزاء ليتكفل اللاعبان دونيايل مالين وإيرلينغ هالاند بتسجيل هدفين في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقتين الـ 55 والـ 81 على التوالي.

وبهذه النتيجة رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم مؤقتاً إلى صدارة “البوندسليغا” بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز السابع.