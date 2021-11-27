بريطانيا تعلن المزيد من التدابير لمحاربة أوميكرون

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن إجراءات جديدة لمحاولة وقف انتشار متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت بلاده حالتي إصابة بالسلالة الجديدة.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي سنطلب من أي شخص يدخل المملكة المتحدة إجراء اختبار “PCR” بعد وصوله إضافة إلى العزل الذاتي حتى تكون النتيجة سلبية مؤكداً أن الوقت قد حان لتكثيف حملات جرعة التطعيم التنشيطية.

وأضاف جونسون أن الأشخاص الذين اتصلوا بأشخاص ثبتت إصابتهم بحالة مشتبه بها من متحور أوميكرون سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام مؤكداً أن الحكومة ستشدد على القواعد الخاصة بارتداء الكمامات.

وأعرب جونسون عن ثقته بأن موسم عطلات عيد الميلاد هذا العام سيكون أفضل بكثير من العام الماضي عندما فرضت الحكومة إغلاقاً لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا التي تحتل المركز الرابع في قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق اليوم رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في البلاد بعد أن سجلت 39567 إصابة و131 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.