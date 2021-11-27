توزيع مساعدات روسية في تبنة بريف درعا

درعا-سانا

وزعت محافظة درعا اليوم 500 حصة غذائية فردية مقدمة من الحكومة الروسية إلى أهالي بلدة تبنة بريف درعا اضافة إلى افتتاح عيادة طبية تقدم الاستشارات الطبية المجانية للمرضى.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الإغاثة الدكتور عبدالله الفلاح أن المساعدات عبارة عن 500 حصة غذائية فردية ترمز إلى عمق العلاقات السورية الروسية مبيناً أن التوزيع تزامن مع افتتاح عيادة طبية لتقديم العلاجات والأدوية مجاناً للمحتاجين.

كما أعرب رئيس مجلس بلدة تبنة ماهر المسرة عن شكره للحكومة الروسية لوقوفها إلى جانب الشعب السوري بتقديم مساعدات رمزية تنم عن عمق العلاقات بين البلدين.

بدورهم الأهالي أعربوا عن شكرهم لروسيا حكومة وشعباً على تقديم المساعدات الرمزية التي تؤكد وقوف روسيا غلى جانب قضايا الدول العادلة حيث قال مختار تبنة صبحي قبلان أن المساعدات تعبر عن تأييد لشعب الروسي للشعب السوري.