وزير الصناعة العراقي: الاستفادة من التجربة السورية في مجال المدن الصناعية

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة العراقي منهل عزيز خباز أهمية تبادل الخبرات البينية والاستفادة من التجربة السورية المتطورة في مجال المدن والمناطق الصناعية وتيسير التجارة معها.

وأوضح الوزير العراقي في تصريح صحفي عقب وصوله إلى دمشق اليوم على رأس وفد من رجال أعمال وصناعيين ومسؤولين عن المدن الصناعية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية الرابع الذي سينطلق في دمشق بعد غد أن مشاركة العراق في هذا المؤتمر تأتي كنوع من التكامل بين المدن والمناطق الصناعية العربية والمؤتمر يشكل أهمية كبيرة لعودة سورية إلى الحضن العربي ونقلة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار الوزير العراقي إلى أن هذه المشاركة ستكون فاعلة وكبيرة في تقريب وجهات النظر والتعاون وتبادل التجارب والآراء منوها بالخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية الأمر الذي يسهم بتبادل الخبرات وتطوير التجربة العراقية في هذا المجال.

من جهته لفت رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب الحسين إلى أن المشاركة في المؤتمر تعزز العلاقات التجارية والصناعة بين البلدان العربية وخاصة سورية بينما أشار رئيس هيئة المدن الصناعية العراقية حامد عواد محمد إلى أن الاستثمارات الصناعية السورية والعراقية متقاربة الأمر الذي يسهل التعاون بين الجانبين.

يذكر أن المؤتمر العربي الرابع الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بدمشق يوم الاثنين القادم في فندق دراما روز بمشاركة عربية واسعة من نخبة المستثمرين والباحثين ورجال أعمال يتضمن أوراق عمل حول آفاق الاستثمار عربياً ومحلياً.

أحمد سليمان