مصرع شخصين مع اجتياح العاصفة أروين مناطق عديدة في بريطانيا

لندن-سانا

لقي شخصان مصرعهما بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف من السكان مع اجتياح العاصفة أروين مناطق عديدة في بريطانيا مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى حوالي 160كيلومترا في الساعة.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها في بيان اليوم تسببت العاصفة بوفاة شخصين في مقاطعة أنتريم في إيرلندا الشمالية والآخر في كامبريا شمال غرب إنكلترا بعد سقوط أشجار وأغصان أشجار على سيارتيهما.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء نورذرن باورغريد التي تمد منازل في شمال شرق إنكلترا ويوركشير بالكهرباء أن أكثر من مئة ألف مشترك عانوا من انقطاع التيار فيما قالت شركة “بي اند أو فيريز” للنقل بالعبارات إنها اضطرت لوقف حركة الملاحة بين إيرلندا الشمالية واسكتلندا.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن رياحاً بلغت سرعتها نحو 157 كيلومترا في الساعة رافقت العاصفة التي اجتاحت بريزلي وود في نورثمبرلاند شمال شرق بريطانيا وتسببت بإغلاق العديد من الطرق.

وما زالت التحذيرات التي أطلقتها السلطات البريطانية من العاصفة قائمة في معظم أنحاء البلاد.