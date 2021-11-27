ضمن فعاليات يوم البيئة الوطني.. حملة نظافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

نظم مجلس مدينة اللاذقية اليوم حملة نظافة في ساحة الشيخ ضاهر بالمدينة والشوارع المتفرعة منها وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين ومديرية البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي”.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي في تصريح لـ سانا أن الحملة تأتي في إطار فعاليات يوم البيئة الوطني تحت شعار “نظافة مدينتي مسؤوليتي” وشملت أعمال ترحيل القمامة وتركيب السلل وقص وتقليم الأشجار وتنظيف بركة المياه في الساحة.

وجاءت الحملة في ختام ندوة بيئية أقامتها نقابة المهندسين في مقرها على مدى يومين بهدف نشر الوعي البيئي وسبل الارتقاء به تم خلالها تكريم الأطفال الفائزين بالمسابقة البيئية التي أعلنت عنها النقابة سابقا.