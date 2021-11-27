توزيع 150 رأس غنم على الأسر العائدة إلى منازلها في مزارع معردس بريف حماة

حماة-سانا

وزعت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية اليوم 150 رأس غنم على الأسر العائدة إلى منازلها في مزارع بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.

وذكر جابر القاسم رئيس الجمعية الفلاحية ببلدة معردس في تصريح لمراسل سانا أن الاسر المستهدفة تشمل أسر الشهداء والجرحى والأيتام والأشد حاجة العائدة إلى منازلها عقب تحريرها من براثن الإرهاب خلال الفترة السابقة لتستفيد من الأغنام التي تم توزيعها بواقع 3 رؤوس على كل أسرة مع متممات علفية وقدرها 150 كيلوغراماً من الشعير مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشكل نواة لمشروع إنتاجي يعود بالنفع على الأسر المستفيدة ويدعم معيشتها في تأمين مصدر دخل مادي يخفف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

وعبر عدد من الأسر المستفيدة من المبادرة في مزارع حوبا والعبادة والاسكندرية التابعة لبلدة معردس عن تقديرهم لهذا الدعم الذي سيشكل دافعاً معيشياً مهماً لهم ولأفراد أسرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.