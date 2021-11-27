فقرات موسيقية وأعمال يدوية ضمن فعالية (بكرا أحلى) بالسويداء

السويداء-سانا

شارك أكثر من 25 طفلا ويافعا وشابا من ذوي الإعاقة ومصابي متلازمة داون اليوم في فعالية “بكرا أحلى” التي أقامتها مبادرة “محبة ووفا” بالسويداء.

الفعالية التي استضافها مقر مركز السلام للتنمية والتدريب تضمنت معرضا للأعمال اليدوية يستمر ثلاثة أيام ضم مشغولات متعددة من الإكسسوارات والمجسمات الورقية وغيرها كما جرى تقديم معزوفات موسيقية على عدد من الآلات وفقرة للفنون الشعبية.

وأشارت منسقة مبادرة محبة ووفا بالسويداء فريال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية التي أقيمت بمناسبة يوم الطفل العالمي ويوم المعاق العالمي جاءت بهدف تسليط الضوء على مهارات وابداعات هذه الفئات ودعمهم نفسيا وتعزيز دمجهم مع أقرانهم وكذلك المساهمة في التسويق لمنتجاتهم.

ولفت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سامر بحصاص خلال افتتاح الفعالية إلى أهمية الاستمرار بتوفير الدعم المطلوب لشريحة ذوي الإعاقة والتعاون مع مختلف المبادرات الأهلية والجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

وذكرت الموجهة الاختصاصية للإرشاد الاجتماعي عهد العماطوري أن هذه الفعاليات تشعر المشاركين فيها بقدرتهم على إثبات وجودهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم حسب المرحلة النمائية التي يعيشونها وتعزيز الاعتماد على الذات لديهم.

فيما بينت المشرفة في معهد المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة بالسويداء مرام ملاك أن 17 طفلا من حالات إعاقة متعددة تم تأهيلهم ضمن المعهد شاركوا بالفعالية بما يتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم لعمل شيء مهم في حياتهم.

وأبدى كل من حسن شقير وهاشم الطويل وماري السلامة سعادتهم بالمشاركة في الفعالية بما يحفزهم أكثر للاستمرار بتنمية مواهبهم.

وتمثل مبادرة “محبة ووفا” في محافظة السويداء إحدى المبادرات الإنسانية الهادفة لنشر قيم المحبة بين أفراد المجتمع ودعم فئات الأطفال والمسنين.

عمر الطويل