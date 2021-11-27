ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن عدداً من العربات العسكرية التابعة لميليشيا “قسد” حاصرت قرى خربة التمر والليلي والطارقية جنوب مدينة الحسكة وقام مسلحو الميليشيا بتفتيش ومداهمة منازل المواطنين وخطفوا عددا من أهالي القرى واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية وخطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادت المئات من الشبان إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لإجبارهم على القتال في صفوفها.