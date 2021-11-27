مسؤول إيراني: أساليب واشنطن العدائية محكومة بالفشل

طهران-سانا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن محادثات احياء الاتفاق النووي في فيينا ستتمحور حول عودة الولايات المتحدة للاتفاق الموقع في 2015 مشدداً على أن أساليب واشنطن العدائية ضد طهران محكومة بالفشل.

وقال إسلامي في تصريح اليوم إنه “بالسلوك القانوني والسياسي الصحيح تفاوضنا حول الضمانات والالتزامات بمعاهدة حظر الانتشار النووي وأظهرنا أن مسار إيران النووي سلمي”.

وندد إسلامي بالحظر الاقتصادي الظالم التي تفرضه واشنطن ضد طهران لتحقيق مآربها لافتاً إلى أن الأساليب العدائية التي استخدمتها ضد إيران محكومة بالفشل.

في سياق متصل قال رئيس البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي “إن النهج الإيجابي والبناء الذي أظهرته إيران لم يستجب له بشكل صحيح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأكد غائبي خلال اجتماع حول الضمانات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه “ليست هناك قضية تتعلق بالضمانات حول الأنشطة النووية الإيرانية الحالية” مبيناً أن من مصلحة الطرفين احترام المبادئ الثلاثة المعترف بها للاستقلال والحيادية والمهنية.