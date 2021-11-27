مسرح دار الثقافة بحمص يستضيف عرض فيلم (دمشق حلب)

حمص-سانا

بمناسبة أيام الثقافة السورية المقامة تحت عنوان “الثقافة أصالة وتجدد” وبحضور جمهور كبير عرض اليوم على مسرح دار الثقافة بحمص الفيلم الروائي الطويل “دمشق.. حلب” للمخرج باسل الخطيب وبطولة الفنان دريد لحام.

ويروي الفيلم الذي انتجته المؤسسة العامة للسينما حكاية رحلة لحافلة بين مدينتي دمشق وحلب ركابها مجموعة من الأشخاص من مختلف مكونات المجتمع السوري تدور فيها مجموعة من الأحداث بأسلوب كوميدي ساخر ويرصد الفيلم من خلال هذه الرحلة انعكاس الحرب على الناس.

يذكر أن الفيلم من سيناريو تليد الخطيب ويؤدي أدواره الرئيسية بسام لطفي وسلمى المصري وصباح الجزائري وعبد المنعم عمايري وكندا حنا وشكران مرتجى ونظلي الرواس وعلاء قاسم وأحمد رافع وربا الحلبي وعاصم حواط وآخرون.

لارا أحمد