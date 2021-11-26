128 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 128 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في حيس وتحليق 12 طائرة حربية وتجسسية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.