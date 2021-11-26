الولايات المتحدة تفرض قيوداً على السفر بسبب سلالة كورونا الجديدة

واشنطن-سانا

فرضت الولايات المتحدة قيوداً على السفر إلى ثماني دول في القارة الإفريقية بسبب السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة التي رصدت في جنوب إفريقيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله اليوم إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم تقييد السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل”.

وكانت دول أوروبية وأسيوية شددت قيود السفر إلى أراضيها عقب رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا وتسجيل إصابة بهذه المتحورة في بلجيكا.