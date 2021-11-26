الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أنها انتهاك فاضح للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له أوردته وكالة وفا أن 22 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً فقدوا منازلهم في الـ23 من الشهر الجاري جراء هدم سلطات الاحتلال منازلهم كما هدمت في يوم واحد مساكن زراعية وحظائر ومباني قيد الإنشاء واستولت على عدة ممتلكات للفلسطينيين في القدس والخليل ورام الله ونابلس.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال زادة وتيرة عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين أو الاستيلاء عليها بنسبة 21 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ما أدى إلى زيادة بنسبة 28 بالمئة في عدد الفلسطينيين الذين هجروا قسرياً عن أماكن سكنهم ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.