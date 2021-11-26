بوتين: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على إنشاء آليات ترسيم الحدود بينهما

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم خلال لقاء ثلاثي اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله عقب اللقاء الثلاثي في سوتشي “أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا التي أعتبرها أساسية.. أولها إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين قبل نهاية العام” مضيفا أنه “لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات”.

وأشار بوتين إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو الأسبوع المقبل لمواصلة العمل على القرارات التي تم الاتفاق عليها.

وجاء في بيان الأطراف الثلاثة عقب اللقاء “تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية والاتجاه بالقضية نحو إنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وما يتبع ذلك من ترسيم بمساعدة استشارية من روسيا بناء على طلب الطرفين”.

كما بحث الأطراف الثلاثة سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها يوم 9 تشرين الثاني 2020 حول الوقف الكامل لإطلاق النار وكل الأعمال القتالية في منطقة قره باغ وكذلك الاتفاقات المعلنة في 11 كانون الثاني 2021 .

وأكدوا حسب البيان “الالتزام بمواصلة التطبيق الممنهج والتنفيذ الصارم لكل بنود هذه الاتفاقات لضمان الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز”.

وأشار البيان إلى أن روسيا “ستواصل تقديم كل الدعم الضروري في مصلحة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وإقامة أجواء الثقة بين الشعبين الأذربيجاني والأرميني وبناء علاقات حسن الجوار في المنطقة”.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في الـ9 من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.