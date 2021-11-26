سحب قرعة الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022

زيورخ-سانا

سحبت في مدينة زيورخ السويسرية اليوم قرعة الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس أسفرت نتائج قرعة الملحق العالمي عن مواجهة المتأهل من قارة أسيا مع المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية والمتأهل من قارة أمريكا الشمالية مع المتأهل من قارة أوقيانوسيا.

كما سحبت اليوم قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 حيث وضعت المجموعة الأولى اسكتلندا بمواجهة أوكرانيا وويلز مع النمسا أما المجموعة الثانية فضمت منتخبات روسيا مع بولندا والسويد مع التشيك فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا.

وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة حيث تقام مباراتان في كل مجموعة ليتأهل الفائز منها إلى المباراة النهائية والفائز يصعد إلى المونديال.