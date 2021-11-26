هبوط أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة

سنغافورة-سانا

هوت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة مسجلة أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ نيسان من العام الماضي بفعل مخاوف من تداعيات رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 8.77 دولارات ما يعادل 10.7 بالمئة إلى 73.45 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولارات أو 11.6 بالمئة إلى 69.27 دولاراً للبرميل.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تودي سلالة كورونا الجديدة “بي 1.1.529” إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.