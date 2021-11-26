SCS-NET

هبوط أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة

2021-11-26

سنغافورة-سانا

هوت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة مسجلة أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ نيسان من العام الماضي بفعل مخاوف من تداعيات رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 8.77 دولارات ما يعادل 10.7 بالمئة إلى 73.45 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولارات أو 11.6 بالمئة إلى 69.27 دولاراً للبرميل.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تودي سلالة كورونا الجديدة “بي 1.1.529”  إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

انظر ايضاً

هبوط أسعار النفط نتيجة ارتفاع الدولار

ملبورن-سانا هبطت أسعار النفط اليوم مواصلة الخسائر التي تكبدتها أمس الأول بعد قفز الدولار الأمريكي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved