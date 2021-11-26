تراجع الليرة التركية يكبد قطاع الأدوية خسائر فادحة

أنقرة-سانا

تكبد قطاع الأدوية في تركيا خسائر فادحة بعد تراجع سعر صرف الليرة التركية وهبوطها إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي.

ونقلت رويترز عن قادة قطاع الأدوية وسلاسل الصيدليات قولهم أن “قطاع الأدوية الذي تبلغ قيمته 48 مليار ليرة أي ما يعادل أربعة مليارات دولار يتكبد خسائر فادحة في بعض المنتجات” محذرين من اضطرابات متوقعة بعدة عقاقير خلال الأشهر المقبلة بينها أدوية علاج أمراض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وفاقم أحدث تراجع في قيمة العملة التركية مشكلة قائمة أصلاً بالقطاع الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة.

وسجلت العملة التركية مستويات منخفضة قياسية في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى 43 بالمئة بينها نحو 24 بالمئة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضى.

ويرجع التدهور المتواصل للعملة التركية في أساسه إلى التدخلات المتكررة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية والتغييرات السريعة التي فرضها في قيادة البنك المركزي.