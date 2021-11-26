بلجيكا تسجل أول إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في أوروبا

بروكسل-سانا

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل أول إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا في القارة الأوروبية بعدما تم رصدها في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة البلجيكية قولها اليوم “لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة لدى شخص غير ملقح عائد من الخارج”.

إلى ذلك قالت منظمة الصحة العالمية “إن فهم تأثير هذه المتحورة (بي 1.1.529) سيستغرق بضعة أسابيع ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشارها وكيف ستؤثر على العلاجات واللقاحات”.

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بهذه المتحورة مضيفاً “في هذه المرحلة توصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر”.

وبسبب المخاوف الناجمة عن رصد هذه المتحورة والتي حذر العلماء من أنها قد تكون أشد عدوى من دلتا وأكثر مقاومة للقاحات الحالية شهدت البورصات العالمية تراجعاً كبيراً اليوم شمل الأسهم وأسعار النفط ما يمكن أن يسدد ضربة قاسية للتعافي الاقتصادي العالمي من الوباء.