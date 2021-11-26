مظاهرة في بغداد رفضاً لنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة

بغداد-سانا

تظاهر آلاف العراقيين مجدداً على مشارف المنطقة الخضراء وسط بغداد للتنديد بما أسموه تزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المتظاهرين رفعوا شعارات نددت بعمليات التزوير وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات كما تجمعوا أمام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من وزارة الدفاع وحاولوا اقتحامها من خلال إسقاط الجدران الإسمنتية التي وضعتها السلطات الليلة الماضية.

واتخذت قوات الأمن العراقية اجراءات مشددة منذ الليلة الماضية تحسباً لأي تصعيد.

وتقدمت العديد من الكتل السياسية العراقية بطعون على نتائج الانتخابات مطالبة بالفرز اليدوي للأصوات فيما لا تزال مفوضية الانتخابات تنظر في الطعون قبل إصدار النتائج النهائية للانتخابات.