عَمّان.. مظاهرة رفضاً للتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بمجال المياه

عمان-سانا

تظاهر مئات الأردنيين اليوم في عمان للاحتجاج على توقيع وثيقة إعلان النوايا التي جرت الأسبوع الماضي بين الأردن والإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة بترا الأردنية أن المشاركين في المظاهرة طالبوا الحكومة بإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والغاء الوثيقة والبحث عن مصادر أخرى للتزود بالمياه.

ونصت الوثيقة على الدخول في مفاوضات لدراسة جدوى مشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة في الأردن لغايات نقلها إلى الأراضي المحتلة مقابل إنشاء محطة لتحلية المياه في البحر المتوسط لتزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.