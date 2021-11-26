شرطة أردوغان تقمع احتجاجاً على العنف ضد المرأة

أنقرة-سانا

قمعت الشرطة التركية مظاهرة خرجت في اسطنبول احتجاجاً على العنف الذي يمارسه النظام التركي بحق المرأة.

وذكرت وكالة رويترز أن آلاف الأشخاص معظمهم من النساء نظموا مساء أمس مظاهرة في ساحة تقسيم وسط المدينة ورفعوا لافتات مطالبين باستقالة الحكومة والتحرك العاجل ضد العنف على أساس الجنس في تركيا.

وأغلقت شرطة النظام التركي الساحة بالحواجز وسط وجود أمني كثيف واشتبكت مع المحتجين وأطلقت رذاذ الفلفل عليهم.

يذكر أن النظام التركي انسحب من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء والعنف المنزلي ضدها.

وعلى الرغم من أن هذا النظام لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة جرائم ضد المرأة أظهرت أن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن.