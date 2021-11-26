دراسة: الأسنان اللبنية ظهرت مبكراً لدى الإنسان البدائي

لندن-سانا

توصلت دراسة حديثة إلى أن أسنان طفل الإنسان البدائي نمت بشكل مبكر وأسرع مما هي عليه عند البشر المعاصرين الذين تظهر أسنانهم اللبنية في عمر يتراوح بين السبعة إلى العشرة أشهر وتظل في مكانها لمدة ست سنوات تقريبا ثم تستبدل بأسنان دائمة.

الدراسة التي نشرتها دورية بروسيدنغ أوف رويال سوسيتي وأجراها فريق دولي بقيادة باحثين من جامعة لندن اعتمدت على أبحاث سابقة أكدت أن المينا التي تغطي الأسنان اللبنية تنمو في دورة يومية ما يعطيها تشققات متقاطعة تمكن من رؤية مقدار نمو الأسنان في اليوم الواحد من خلال المسافة بين الخطوط.

واستخدم الباحثون هذه المعلومات أثناء دراستهم اسنانا لبنية لأحد أطفال إنسان نياندرتال الذي عاش منذ ما يقرب من 120 ألف عام بالقرب مما يعرف الآن بمدينة كرابينا في كرواتيا وتمكنوا من تحديد مدى سرعة نمو السن لدى الطفل والوقت الذي خرج فيه من اللثة وتوصلوا إلى أن الأسنان اللبنية ظهرت في وقت ما بين الأربعة والسبعة أشهر من العمر أي قبل عدة أشهر من ظهورها عند الإنسان الحديث.

وأكد الباحثون نتائجهم من خلال مقارنة ما وجدوه مع عظم فك آخر من إنسان نياندرتال محفوظ بثلاث أسنان سليمة.

وخلص الباحثون من ذلك إلى أنه من المحتمل أن أطفال الإنسان البدائي بدؤوا بتناول الطعام الصلب في وقت أبكر مما هو عليه الحال مع أطفال الإنسان الحديث مشيرين إلى أن إنسان نياندرتال ربما احتاج إلى البدء في تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة في وقت مبكر أكثر من البشر المعاصرين لأنه كان بحاجة إلى المزيد من الطاقة لتغذية دماغه الكبير الذي كان أكبر من أدمغة البشر المعاصرين.