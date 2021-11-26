تواصل منافسات دوري كرة السلة للرجال دون الـ 23 عاماً

حمص-اللاذقية-سانا

تتواصل منافسات دوري كرة السلة للرجال دون الـ 23 عاما حيث شهدت الجولة الرابعة فوز الاتحاد على الوثبة بنتيجة 84-78 نقطة في اللقاء الذي جمعهما في صالة غزوان ابو زيد بحمص.

وفاز الكرامة على الجيش بنتيجة 83-70 في اللقاء الذي أقيم في الصالة ذاتها.

كما فاز الجلاء على حطين بنتيجة 71-44 خلال لقاء الفريقين في صالة كرة السلة بمدينة الاسد الرياضية باللاذقية بينما انتهى اللقاء الذي جمع الحرية مع الطليعة بفوز الأول بنتيجة 65-55 نقطة.

وتنقسم الفرق المشاركة في الدوري إلى مجموعتين الأولى تضم الاتحاد والحرية والجلاء والطليعة والوثبة وحطين والثانية تضم الكرامة والنواعير والجيش والوحدة والثورة والفيحاء.