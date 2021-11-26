صيادون فرنسيون يغلقون موانئ في قناة المانش

باريس-سانا

أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا أمس إغلاق ثلاثة موانئ لقناة المانش في خطوة تحذيرية للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت فرانس 24 عن رئيس اللجنة جيرار روميتي قوله “لا نريد صدقات.. نريد فقط استعادة تراخيصنا يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكسيت فما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون استئناف عملهم”، مشيرا إلى أن الصيادين سيمنعون وصول العبارات إلى ثلاثة موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه وسيمنعون وصول مركبات الشحن إلى محطة الشحن عبر النفق تحت المانش لبضع ساعات”.

وأضاف روميتي “مر 11 شهرا ونحن ننتظر القرار صبرنا له حدود نأمل بأن يسمع هذا التحذير من دون أن يستبعد فرضية عدم اتخاذ أي إجراء في المستقبل”، معتبراً هذه الخطوة بمثابة رد على الموقف الاستفزازي والمهين للبريطانيين.

وشكك روميتي في مدى صلابة التزام الأوروبيين الداعم لصيادي الاتحاد الأوروبي مرحباً بالإنذار الذي وجهته الأربعاء المفوضية الأوروبية والتي طلبت فيه من لندن تسوية هذا النزاع بحلول 10 كانون الأول.