البرازيل تسجل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا والمكسيك 263

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 303 وفيات و12126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب أحدث بيانات موقع وورلد ميتر ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 613697 حالة فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 22 مليونا و55608 اصابات.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والمركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي المكسيك أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة بتسجيل 263 وفاة و4128 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 293449 والإصابات إلى ثلاثة ملايين و876391 إصابة.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات والـ 15 من حيث عدد الإصابات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن تسجيل 13 إصابة جديدة أمس نزولا من 24 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن أربعا من الحالات الجديدة محلية.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 98583 إصابة مؤكدة فيما لايزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.