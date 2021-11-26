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مياه حماة: إنهاء تأهيل خطوط الجر المغذية لمدينة سلمية خلال 10 أيام

2021-11-26

حماة-سانا

تستكمل المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة أعمال تأهيل خطوط الجر في منطقتي الشومرية والرستن التي تغذي حوالي ألف نسمة من سكان مدينة سلمية وبعض التجمعات السكانية.

مدير المؤسسة الدكتور المهندس مطيع عبشي أوضح أن عمليات التأهيل بدأت منذ أيام وتهدف إلى منع الهدر وإزالة التعديات وإصلاح “سكورة الهواء والغسيل” لخطي الجر في منطقة الشومرية إضافة لخط جر الرستن المغذي لمدينة سلمية عبر محطة القنطرة والذي بقي خارج الخدمة لأكثر من عشر سنوات نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأوضح عبشي إلى أن خط الرستن مصنوع من الفونت المرن ويبلغ طوله كيلو متراً متوقعاً أن تنتهي عمليات التأهيل خلال أيام.

 طارق السيد

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