الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إثر مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا تم رصدها مؤخراً ما أدى إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 46ر1797 دولارا للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 8ر0 بالمئة إلى70ر1797 دولارا.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 2ر0 بالمئة من ذروة الـ 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 56ر23 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 2ر1 بالمئة إلى 53ر983 دولارا في حين زاد البلاديوم 9ر0 بالمئة إلى 11ر 1877 دولارا.