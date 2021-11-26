الحرارة إلى ارتفاع نهاراً وأجواء باردة ليلاً وأمطار على الساحل

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية وبارداً ليلاً بشكل عام ولا سيما في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وشهدت بعض المناطق في المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 65 مم في بوقا باللاذقية.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت نسب الهطل بمحافظة حماة 18 مم في شطحة بالغاب و11 مم في الكريم و6 مم في افاميا و2 مم في عين الكروم و1 مم في السقيلبية وفي محافظة طرطوس بلغت نسب الهطل 2 مم في طرطوس و1 مم في بانياس وصافيتا.

أما في محافظة اللاذقية فوصلت النسب إلى 65 مم في بوقا و40 مم في المدينة و17 مم في صلنفة و15 مم في البهلولية و14 مم في المزيرعة ومطار الباسل و13 مم في وادي قنديل و10 مم في الحفة و9 مم في كسب و7 مم في القرداحة و4 مم في القطيلبية.

كما سجلت الهطولات في محافظة ادلب 3 مم في جسر الشغور بينما بلغت في محافظة حلب 22 مم في المدينة و2 مم في المطار و1 مم في عين العرب الشمالية وفي محافظة الحسكة وصلت إلى 2 مم في الحسكة و1 مم في العريشة وهيمو وتل براً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….