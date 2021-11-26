تراجع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى مستهلكين رئيسيين وبالتزامن مع رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أثارت قلق المستثمرين.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت واصلت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 69ر1 دولار بما يعادل 1ر2 بالمئة إلى 53ر80 دولارا للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر2 دولار بما يعادل 6ر2 بالمئة إلى 35ر76 دولارا للبرميل.

وقال كيلفن وونغ المحلل في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار النفط انخفضت على الأرجح بالتزامن مع أسواق المال الأوسع بفعل مخاوف من أن تلحق السلالة الجديدة لفيروس كورونا الضرر بالطلب عن طريق الحد من التنقلات مجددا بينما تراجعت المشاركة في السوق بسبب عطلات في الولايات المتحدة.