المجلس العلمي الفقهي: إساءة الاحتلال التركي وأذنابه لمقام النبوة تفضح وجههم الحقيقي

دمشق-سانا

أدان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف بشدة إساءة الاحتلال التركي وأذنابه لمقام النبوة مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي للإخوان المجرمين وأذنابهم.

وقال المجلس في بيان اليوم: “تداولت بعض المواقع صوراً من كتاب مدرسي أصدرته وزارة التعليم التركية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب في السيرة النبوية يحوي رسوماً وصوراً مسيئة لمقام النبوة يتم توزيعه على المدارس في مناطق سيطرة الإرهابيين وعملاء الاحتلال التركي في شمال سورية”.

وشدد المجلس على أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي للإخوان المجرمين وأذنابهم الذين يتسترون بلباس الدين وأن مثل هذه الخطوة تأتي ضمن سياق استهانة هؤلاء ومن ورائهم الاحتلال التركي بكل الحرمات والمقدسات بدءاً من سفك الدماء إلى احتلال الأراضي وصولاً إلى الإساءة لمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وأكد المجلس على رفعة وسمو مقام الأنبياء جميعاً وأنهم أعظم وأجلّ من أن تنالهم أو تطاول قممهم أمثال هذه التصرفات التي لا تمت للدين ولا للأخلاق ولا للإنسانية بصلة مشدداً على ان محاولات الاحتلال التركي العثماني وأذنابه في تخريب عقول الأجيال وتشويه مقدساتهم لن تفلح كما لم تفلح سابقاً في تزوير التاريخ وقلب الحقائق وأن احتلالهم للأراضي السورية ومحاولاتهم لطمس الهوية زائلة لا محالة.