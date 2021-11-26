ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم لأفضل لاعب في العالم

بون-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء اليوم الخميس فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

وتصدر ليفاندوفسكي صدارة قائمة أفضل لاعبي العالم للعام 2021 برصيد 150 نقطة متفوقاً بفارق 45 نقطة على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وتلاهما في المركز الثالث الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

وجاء البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة فقط فيما الفرنسي كيليان مبابي بالمرتبة السادسة والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمرتبة السابعة.