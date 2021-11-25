انطلاق فعاليات مهرجان سوق العيلة في حمص

حمص-سانا

بمشاركة نحو خمسين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظة حمص وباقي المحافظات انطلقت اليوم في فندق حمص الكبير فعاليات مهرجان التسوق “سوق العيلة” الذي تقيمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم مهرجان التسوق سلة استهلاكية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة وبأسعار مخفضة حتى 30 بالمئة عن السوق على مختلف الأصناف الغذائية والألبسة بأنواعها والمنظفات والإكسسوارات وبعض المفروشات.

ولفت إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن مهرجان التسوق يأتي ضمن برنامج دعم القدرة التسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم فرصة لفتح قنوات تسويقية من خلال إقامة الوكالات لمختلف المنتجات.

ميساء حمود من محافظة اللاذقية تشارك بمنتجاتها من فساتين السهرة لأول مرة في هذا المهرجان أشارت إلى أنها تعمل منذ نحو 25 عاماً في مهنة التصميم والتطريز ومستعدة لإقامة ورشات للتدريب وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة منوهة بأن مشاركتها اليوم تساعدها على التعريف بمنتجاتها وتبادل الأفكار الإبداعية والتسويقية بشكل أوسع.

في حين أشار جاسر قشاش من محافظة حلب الذي يعرض إنتاج منشأته من مختلف أنواع الجينز لكل الأعمار وبأسعار مخفضة حتى 30 بالمئة إلى أن مشاركته في المهرجان تحقق الانتشار والتسويق الأوسع لمنتجاته.

وخلف منتجات منشأته من مختلف أصناف الكونسروة والمعلبات لفت أحمد كيوان من محافظة درعا إلى أن مشاركته في المهرجان تشكل فرصة للترويج للمنتج وفتح أسواق جديدة.

بينما أشار المهندس بدر يوسف من محافظة طرطوس صاحب مشروع لإنتاج العسل إلى أنه يشارك للمرة الثانية في هذا المهرجان وأن منتجاته لاقت إقبالاً من مختلف المواطنين بينما لفت محمد علي صاحب مشغل ألبسة أطفال من حلب والذي عاد إلى الإنتاج والعمل منذ نحو أربع سنوات إلى أن مشاركته في المهرجان توفر له التسويق اللازم والترويج ولاسيما أن منتجاته طيلة فترة المهرجان تباع من المنتج إلى المستهلك.

ماجدة الشيني صاحبة ورشة لإنتاج الزعتر والتوابل والبقوليات أشارت إلى أنها بدأت بمشروعها الصغير منذ أربع سنوات وللمرة الثانية تشارك فيه وأن هذه المهرجانات تسهم في تحقيق الترويج والتسويق للمنتج.

عدد من المواطنين أعربوا عن ارتياحهم للتشكيلة السلعية التي يضمها المهرجان ولاسيما أن الأسعار منافسة للسوق المحلية لكونها من المنتج إلى المستهلك.

حضر افتتاح المهرجان الذي يستمر عشرة أيام المهندس بسام بارسيك محافظ حمص.

تمام الحسن