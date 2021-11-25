منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره الأردني بغرب آسيا

بغداد-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للشباب أمام نظيره الأردني بهدفين دون رد في مباراته الثانية ببطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره اللبناني أمس الأول بهدف دون رد في افتتاح مشاركته بالبطولة.

وسيلتقي منتخبنا في مباراته القادمة ضمن المجموعة الثانية مع منتخب الإمارات يوم السبت القادم.

ويلعب في المجموعة الأولى منتخبات فلسطين والعراق والكويت واليمن والبحرين.

وحسب نظام البطولة تقام مباريات المجموعتين بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية ويتوج الفائز بها بلقب البطولة.