القذافي يطعن بقرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية

طرابلس-سانا

دعا سيف الإسلام القذافي الليبيين إلى الاستمرار باستلام البطاقات الانتخابية وذلك بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال القذافي في بيان نشره اليوم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي “علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية وبقوة”.

من جهته بين محامي القذافي أنه تم تقديم طعن على قرار الاستبعاد بينما أعلن محمد القيلوشي عضو الفريق السياسي للقذافي أنه تم استغلال حكم غيابي ضد القذافي مؤكداً عدم وجود أي حكم قضائي نهائي بحقه.

وشدد القيلوشي على أنه لا يجب تسييس القضاء رافضاً العودة إلى حقبة العزل السياسي وفق تعبيره.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أمس استبعاد 25 من أصل 98 مرشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 من كانون الأول من بينهم سيف الإسلام القذافي لأنهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات وفق قولها.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أنها اعتمدت القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضم 73 مرشحاً من أبرزهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة على أن تنشر القائمة النهائية بعد النظر في الطعون خلال 12 يوماً.