الرئيس الصربي: التعاون العسكري مع روسيا بأعلى مستوى

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن التعاون بين صربيا وروسيا في المجال العسكري التقني في أعلى مستوياته.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله اليوم خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي جنوب روسيا “إن التعاون العسكري التقني بين البلدين وصل إلى أعلى مستوياته ونأمل أن تكون هناك اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات” موجهاً الشكر للجانب الروسي على دفعات الأسلحة التي قدمها لصربيا.

وكانت روسيا سلمت صربيا مؤخرا ثلاثين دبابة و30 عربة استطلاع مدرعة.

وأضاف فوتشيتش “أن الدفعة الأولى من الصواريخ الروسية المضادة للدبابات من طراز كورنيت ستصل إلى صربيا بحلول نهاية 2021” لافتاً إلى أن بلاده تخطط لشراء نظام صواريخ الدفاع الجوي الجديد (بانتسير اس1 ام).

ومنذ عام 2018 حتى 2021 تبرعت روسيا لصربيا بعدد من المروحيات المتنوعة وست مقاتلات من طراز ميكويان ميغ 29 إضافة إلى نظام صواريخ (بانتسير اس 1).