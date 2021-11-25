وقفة تضامنية في رام الله تطالب الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء

القدس المحتلة–سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم بتسليم جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدين أن استمرار احتجاز تلك الجثامين جريمة حرب وانتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وشدد المشاركون في الوقفة التي نظمها نادي الأسير وهيئة الأسرى والمحررين وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم على أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين وأبرزها احتجاز جثامين الشهداء.

وأكد المشاركون أن ملف تسليم جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحاً حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في مقابر تسيطر عليها حتى اليوم وجثامين عشرات الشهداء في الثلاجات في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.