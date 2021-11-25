اختتام منافسات المرحلة الثالثة لبطولة زهرة الجولان للشطرنج بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت في صالة نادي مدد بالسويداء اليوم منافسات المرحلة الثالثة لبطولة زهرة الجولان للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اتحاد اللعبة واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي وذلك بمشاركة 36 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة كريم هنيدي تلاه تيم الشوفي ثم حازم الحاج بينما فاز بفئة تحت 15 عاماً فجر حامد تلاه خضر خضر ثم فاتح الزيلع وفي الإناث للفئة ذاتها فازت حنين أبو راس.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر إلى أن المرحلة الثالثة هي الأخيرة للبطولة بعد مرحلتين أقيمتا على مدار الشهرين الماضيين مبيناً أنه تم تنظيمها بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات وشهدت منافسة قوية وتم في نهايتها انتقاء بطل المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية.

عمر الطويل