لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية: تمتين العلاقات مع الشقيقة سورية

بيروت-سانا

شدد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس اليوم على تمتين العلاقات المميزة مع الشقيقة سورية.

وأكد لقاء الأحزاب في بيان بعد اجتماع بمقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس أن سورية الشقيقة هي المنفذ الوحيد للبنان إلى الخارج لتصدير البضائع والمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية واستيراد المواد الأساسية من سورية والجوار العربي.

واستهجن اللقاء الانصياع لرغبات أنظمة الهيمنة الخارجية وأكد أن الاستقلال الحقيقي هو بالتحرر من الهيمنة والتبعية الأجنبية.

ورفض لقاء الأحزاب الخضوع لإملاءات السفارات الغربية المتحكمة بلقمة عيش اللبنانيين معتبراً أن الزيارات المتكررة للسفيرة الأميركية إلى طرابلس تحت عناوين ثقافية وتنموية هي في الحقيقة ذات أهداف انتخابية ما يدعو إلى إدانة هذا التدخل السافر بالشؤون الداخلية اللبنانية.