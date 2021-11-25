مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 جراء تفجير انتحاري في الصومال

مقديشو-سانا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 17 آخرون بينهم أطفال في تفجير إرهابي انتحاري خارج مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن حسن قوله إن انتحارياً فجر سيارة دفع رباعي مليئة بالمتفجرات استهدفت قافلة تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدرسة “موكاسير” التي تضم طلاباً من المراحل الإعدادية والثانوية ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح بينهم 13 طفلاً.

وأعلن مسلحون من حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتهم عن الانفجار وقالوا إنهم كانوا يستهدفون قافلة أمنية تابعة للأمم المتحدة كانت تمر بالقرب من المدرسة.

وتشهد العاصمة الصومالية ومناطق أخرى في البلاد تفجيرات وهجمات ينسب أغلبها إلى حركة الشباب المتطرفة وفي آذار الماضي قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات من جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مقديشو.