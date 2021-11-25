وفيات كورونا في ألمانيا تتخطى حاجز المئة ألف

برلين-سانا

تجاوزت وفيات كورونا حاجز المئة ألف في ألمانيا في الوقت الذي تزايدت فيه الإصابات على نحو يمثل تحدياً للحكومة الجديدة.

ونقلت رويترز عن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 133 وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بكوفيد 19 إلى 100614 بينما بلغ العدد الكلي للإصابات خمسة ملايين و580 ألفاً و594 إصابة بعد تسجيل 33679 إصابة جديدة.

وحذر خبير الفيروسات كريستيان دروستن من احتمال وفاة 100 ألف آخرين بسبب الجائحة ومن أن بعض المستشفيات في بعض المناطق وبخاصة في شرق ألمانيا وجنوبها تعاني من الضغط.

وجدد وزير الصحة الألماني يانس شبان أمس انتقاده رافضي اللقاح المضاد لكورونا وسط تزايد مقلق لعدد الإصابات بالفيروس في أنحاء ألمانيا.