بيلاروس: تسيير دوريات جوية مشتركة مع الجيش الروسي

مينسك-سانا

أعلنت بيلاروس اليوم البدء بتسيير دوريات جوية مشتركة مع الجيش الروسي على طول حدودها.

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان أورده موقع روسيا اليوم أنها قررت زيادة تعداد قوات الدفاع الجوي وتسيير دوريات مشتركة مع سلاح الجو الروسي في المجال الجوي فوق حدود الدولة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية تكثيف تحليقات مختلف أنواع الطيران على مقربة من حدود بيلاروس بغية منع خرق الحدود مؤكدة أن مجموعة تكتيكية تضم مقاتلات بيلاروسية وروسية من طراز سو30 إس إم نفذت اليوم دورية جوية مشتركة على طول حدود البلاد.

يأتي ذلك على خلفية استمرار أزمة المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الذين وجدوا أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا.