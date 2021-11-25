لافروف: مستعدون للحوار مع طوكيو حول معاهدة السلام

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هياشي اليوم استعداد بلاده للحوار مع اليابان حول قضية معاهدة السلام بين البلدين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “إن لافروف وهياشي بحثا خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الياباني قضايا التطوير اللاحق للعلاقات الثنائية المتعلقة بدفع الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي وتعزيز إجراءات الثقة في مجال الأمن والتعامل بين الطرفين في الساحة الدولية”.

ولفت البيان إلى أن لافروف أكد رداً على طلب ذي صلة من الطرف الياباني الاستعداد لمواصلة الحوار حول قضية معاهدة السلام.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاماً حيث تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية ما يعنى الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.