الخارجية: استقبال معاملات المقيمين خارج القطر وإنجازها إلكترونياً

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن استقبال معاملات المواطنين المقيمين خارج القطر وإنجازها إلكترونياً عبر موقع المركز القنصلي الإلكتروني اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل للحضور إلى البعثات لمتابعة شؤونهم القنصلية وخاصة في الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها.

وذكرت الوزارة انه يمكن استقبال معاملات المواطنين وإنجازها إلكترونياً لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني https://ecsc-expat.sy وفق الآلية المتبعة في الموقع.