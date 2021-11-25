جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح

دمشق-سانا

أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2021-2022 وتتضمن النتائج وفق إعلان الجامعة الذي تلقت سانا نسخة منه الحدود الدنيا والنتائج الإسمية مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الجامعة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح وحددت فترة التقدم لها خلال الفترة ما بين الـ7 والـ18 من الشهر الجاري كما حددت توزيع المقاعد المتاحة بين 50 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2009 وما بعد و35 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2002 إلى 2008 و15 بالمئة لحملة الشهادات ما قبل عام 2002.

هيلانه الهندي